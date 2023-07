Tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026/Zone Afrique: Les Lions du Sénégal logés dans le groupe B

C’est ce qu’on appelle un groupe jouable pour les champions d’Afrique. A l’occasion des qualifications à la Coupe du monde 2026, le Sénégal affrontera la RD Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Hormis les Congolais considérés comme ceux qui peuvent véritablement inquiéter les partenaires de Sadio Mané, les autres sont à leur portée. Si le Togo avait privé le Sénégal de la Coupe du monde 2006 en l’éliminant à Dakar, ses retrouvailles avec les Lions sont très attendues.



Entre temps, les Lions ont beaucoup changé de visage en dominant le football africain contrairement aux Eperviers qui peinent à retrouver leur niveau avec une absence au dernier mondial et à la CAN au Cameroun.



Un autre adversaire ouest-africain croisera la route des Sénégalais. Il s’agit de la Mauritanie qui est en train de monter en puissance avec notamment sa participation à la dernière CAN. Ce derby sera également très attendu.



Le Sénégal affrontera lors de ces éliminatoires le Soudan et le Soudan du Sud deux équipes considérées comme les plus faibles du groupe B.



A noter que les éliminatoires débuteront au mois de novembre 2023.



La prochaine Coupe du monde se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.