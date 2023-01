Titres publics : Un volume global de 738,13 milliards de FCFA mobilisé par les Etats membres de l’UEMOA au 4ème trimestre 2022.

Au vu du montant des titres publics mobilisé, le marché financier apparait comme un instrument incontournable pour les Etats de l’UEMOA en vue d’assurer le financement de leur budget.



Dans le numéro 27 de son Bulletin, UMOA-Titres renseigne que le Sénégal a levé le plus important montant durant la période sous revue avec 243,45 milliards de FCFA. Ce pays est suivi respectivement par la Côte d’Ivoire avec 164,05 milliards de FCFA levés, le Mali avec 127,86 milliards de FCFA, le Niger avec 73,80 milliards de FCFA, le Togo avec 66 milliards de FCFA, la Guinée-Bissau avec 40,98 milliards de FCFA et le Benin avec 22 milliards de FCFA. Durant cette période seul le Burkina Faso n’a pas levé de titres publics.



Globalement, la durée de vie moyenne à l’émission au niveau de l’UEMOA est de 3,13 années. La durée de vie moyenne au niveau des pays est assez disparate allant de 5,01 ans au Mali à 1 an au Niger.



La maturité la plus importante avec un pourcentage de 33% est celle de 364 jours, suivie de celle de 3 ans (30%), de 5 ans (15%) et de 7 ans (14%).



Selon le bulletin de UMOA-Titres, l’encours de la dette de marché de l’UEMOA se situe à 12 248 milliards de FCFA durant la période sous revue. La Côte d’Ivoire est en tête de cet encours avec 2 678 milliards de FCFA, suivie du Sénégal (2 365 milliards), du Togo (1 587 milliards), du Mali (1 585 milliards), du Burkina Faso (1 472 milliards), du Bénin (1 320 milliards), du Niger (989 milliards) et de la Guinée-Bissau (251 milliards).

Oumar Nourou

C’est un volume global de 738,13 milliards de FCFA que les pays membres de l’UEMOA ont mobilisé par adjudication à l’issue du quatrième trimestre 2022, a annoncé UMOA-Titres dans sa publication Bulletin des Statistiques du Marché des Titres Publics.Source : https://www.lejecos.com/Titres-publics-Un-volume-g...