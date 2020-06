Tivaouane - "Considérez - nous , Karim Wade et moi comme..." Me Abdoulaye Wade lance un message à Tivaouane, après la disparition de Pape Malick Sy, de les impliquer dans tout ce qui se passe dans la famille.

"Maintenant qu’il est parti (Ndlr: Pape Malick Sy) rejoindre son illustre père Serigne Ababacar SY, élu de Dieu, et

Oualiou axan, je demande aux membres de sa famille de nous considérer, Karim et moi, comme des leurs, nous tenir au courant de tous problèmes et nous faire partager leurs joies et leurs peines", a-t-il fait dans le message de condoléances qu'il a adressé à Tivaouane.



