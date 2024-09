Tivaouane : La communauté tidiane en grande ferveur pour la clôture du Bourdd, A Tivaouane, la communauté tidiane s’est réuni hier pour la clôture du Bourdd, un moment phare des préparatifs du Gamou. Entre ferveur religieuse et hommage profond, cette cérémonie marque un temps fort de la préparation du Mawlid, rassemblant des fidèles venus de toutes parts pour renouveler leur engagement et leur amour envers le Prophète.

Ce poème spirituel, écrit par l'Imam Al-Busiri, est récité chaque année pour célébrer la vie et les vertus du Prophète Muhammad (PSL).



Le Bourdd n'est pas seulement un simple poème. Elle symbolise une connexion spirituelle forte entre les fidèles et le Prophète, véhiculant des messages de paix, de dévotion et de guidance.



Ce moment, qui précède la grande célébration du Gamou, réunit des milliers de pèlerins à travers des chants et des prières, dans une ambiance empreinte de recueillement et de ferveur.



Cette tradition, perpétuée depuis des générations par la communauté tidiane, revêt une importance capitale dans les préparatifs du Mawlid, rappelant à chaque fidèle les valeurs d’amour, de loyauté et de gratitude envers le Prophète Muhammad (PSL).



