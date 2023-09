Tivaouane: La grande mosquée a reçu pour la première fois, la visite des journalistes reporters

A quelques jours de la célébration de la naissance du prophète Mohamed PSL, la grande mosquée de Tivaouane a reçu la visite des reporters pour la première fois. Erigée sur une superficie de 24 000 mètres carrés, la grande mosquée Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane compte 9 dômes hauts de 7 à 33 mètres et 3 minarets, dont les hauteurs varient entre 56 et 82 mètres. Une fois achevée, la mosquée pourrait recevoir 39 600 fidèles dont 20 000 à l'intérieur et 19 600 sur l'esplanade.