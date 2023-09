Tivaouane: Le désherbage du cimetière de Khalkhouss a mibilisé des centaines de personnes

Organisée chaque année dans ce cimetière situé dans le quartier Lamsar, l’opération a enregistré cette fois la présence du marabout Serigne Babacar Sy Abdou Aziz Sy Dabakh, qui a saisi l’occasion, pour inviter les jeunes participants à garder à l’esprit leur dernier jour sur terre, en rappelant que toute personne allait un jour reposer dans un lieu similaire.



“Ce que je (vous) recommande c’est la droiture, la reconnaissance des bienfaits de Dieu et la solidarité, a-t-il dit, respectez-vous entre Sénégalais et considérez que ce lieu où nous sommes, va nous accueillir un jour nous tous ici présents“.



Selon l'APS, celui que certains appellent affectueusement Ndiol Fouta, a exhorté les visiteurs de Khalkhouss à penser à l’au-delà, et par conséquent, à se garder de tares comme la médisance et la calomnie. “Quand on est dans un cimetière, notre premier réflexe est de dire quand est-ce qu’on m’amènera ici.



Cette opération est organisée alors que la cité religieuse s’apprête à recevoir, vers la fin du mois, des milliers de fidèles pour le Mawlid, célébrant la naissance du Prophète Mohamed (PSL).