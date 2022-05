Tivaouane Peulh : Une vendeuse de balai retrouvée morte, les mains ligotées

Selon les témoignages des voisins recueillis par Le Soleil, elle avait les mains ligotées et aurait été tuée. La victime qui se nomme M. M, était une vendeuse de balai et vivait seule.



La découverte macabre est faite par un voisin qui était venu lui rendre visite à l’occasion de la fête de Korité.



La défunte, selon les voisins, était une personne très calme et entretenait de bonnes relations avec tout le monde.



La dépouille mortelle est déposée à l’hôpital. Une enquête est ouverte.