Tivaouane : le beau geste de Sonko et Diouf

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juillet 2022

La campagne électorale ne rime pas forcément avec la violence lorsque les caravanes se croisent. C'est l'exemple montré par le Dr Abdourahmane Diouf de la coalition Aar Sénégal et l'opposant Ousmane Sonko de Yewwi Askan Wi à Tivaouane, informe Rewmi.



Deux coalitions de l'opposition à la quête de sièges à l'Assemblée nationale se sont croisées dans la ville de Tivaouane. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l'on voit Ousmane Sonko se diriger vers Dr Abdourahmane Diouf. S'en suivent une accolade et des échanges de mots entre les deux leaders tous souriants. Les militants des deux coalitions n'ont pas manqué de magnifier le geste, accompagné de cris de joie, de chants et d'applaudissements.



D'ailleurs, Dr Abdourahmane Diouf a partagé la vidéo sur sa page Facebook avec un commentaire : «Vive l’opposition ! Vive la démocratie ! Vive le Sénégal ! Dans la Concordance des Cœurs !», a-t-il posté.

