Tivaouane : le mouvement "ANDES" installe sa cellule départementale et enrôle les groupements féminins Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 00:40 | | 0 commentaire(s)|

Après Dakar, le mouvement "Alliance nationale pour le développement, l'équité et la solidarité (ANDES)", a installé hier sa cellule départementale à Tivaouane. La cérémonie qui a été paraphée à cet effet, a permis de porter M. Papa Abdou Faye à la tête de cette entité au niveau départemental, en présence du Premier responsable moral, M. Mamadou Lamine Guèye (le président). Ainsi, sur un total de 18 communes (Tivaouane), 9 d'entre elles ont déjà procédé à l'installation de leurs points focaux. Dans la foulée, une quarantaine de femmes et une dizaine de filles ont reçu leurs attestations, à la suite d'une formation dans les techniques de transformation des produits locaux tels la saponification, les céréales à base de niébé, l'eau de javel, le charbon bio, etc... Le président Mamadou Lamine Guèye a aussi dégagé une enveloppe de 3 millions pour accompagner les groupements féminins dans le cadre de l’autonomisation...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Tivaouane-le-mouvement-A...

Accueil Envoyer à un ami Partager