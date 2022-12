Tivaouane: un homme de 40 ans, mort, dont le corps est en état de putréfaction, retrouvé dans une benne à ordures Le corps sans vie et même en état de putrification d’un jeune homme âgé à peu près de 40 ans est trouvé à Ndindi Bali. Selon Bassirou Ball habitant du quartier, cet homme a été tué et jeté dans un dépotoir d’ordures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2022 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

“j’habite ici à Ndindi Balli, nous sommes tristes et à la fois inquiets car nous avons trouvé le corps sans vie et même en putréfaction avancé de ce jeune homme tué et jeté dans une benne à ordures. Ce sont les enfants qui l’ont découvert et sûrement il a duré ici” a t’il martelé.



Difficile d’identifier ce jeune homme qui est mort dans des conditions presque inhumaines, ajoute-t-il . Le défunt porte un jean et un Polo Lacoste bleu. Il n’a qu’un bracelet en argent et une alliance à la main. On ne sait même pas comment il a atterri ici, il était caché sous des matelas et des draps.



Venue faire le constat, la police scientifique et les sapeurs pompiers étaient sur les lieux pour voir ce qu’il en est. Ainsi les populations attendent la décision finale des limiers et des soldats du feu pour savoir si le corps sera enterré sur le lieu ou dans les cimetières car le corps est dans un état de putréfaction très avancé. Les habitants de Ndindi Balli ont lancé un appel aux autorités pour électrifier la zone afin d’éviter de nouveaux cas d’agressions et de meurtres dans la zone.



Mounirou MBENGUE

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook