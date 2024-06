Tivaouane : Une collision entre un camion et une moto fait deux morts

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024 à 11:27

La route a encore tué. Deux personnes sont mortes dans un accident de la circulation.



Le drame a eu lieu à Tivaouane. Un conducteur de moto Jakarta et son passager ont péri dans un accident de la circulation.



Il s’agit d’une collision entre un camion et une moto Jakarta sur la route nationale, non loin du centre secondaire d’incendie et de secours de cette cité religieuse, détaille "Senenews".



Les deux corps ont été déposés à l’hôpital Dabakh de Tivaouane, par les secours.

