Tivaouane Diacksao: Fin de cavale pour le jeune M. D qui avait poignardé son cousin Le drame qui s’était produit dimanche dernier au niveau de Diacksao Walo, dans la commune de Tivaouane Diacksao, a eu un rebondissement. En effet, les éléments du commissariat de la Sicap Mbao se sont invités aux environs de 13 heures chez M. Diop qui avait poignardé son cousin et l’ont forcé à les suivre. La vue de la voiture de Police a ameuté le voisinage.

Vendredi 2 Août 2019

Les sources du journal "Le Témoin" signalent que la famille de la victime, pour se protéger, est allée porter plainte au niveau de la police, munie d’un certificat médical.



Considéré comme un teigneux, M. D avait poignardé son cousin dimanche dernier à la suite d’une banale dispute. Les deux familles ont tenté de camoufler l’affaire et de la régler à l’amiable.

