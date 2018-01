Touba – 3e jour de deuil: Lecture de Coran et Discours du khalife général Serigne Mountakha au programme

Au 3e jour de la disparition de Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké, ce sera la ruée générale à Touba ce vendredi, synonyme du troisième jour de deuil du septième Khalife général des mourides, Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké. En effet, une lecture du Saint Coran et des khassaïdes sera effective dans toute l’étendue de la région en la mémoire du défunt khalife et de la nouvelle mission de son successeur Serigne Mountakha Mbacké.



Ce sera aussi le tour des autres marabouts de la localité qui lui feront acte d'allégeance et décideront de l’accompagner comme ils ont eu à le faire pour les autres khalifes qui se sont succédé à la tête de la communauté des mourides.



Le discours du nouveau khalife sera aussi l’autre événement le plus attendu de la journée. Il ne manquera pas aussi de souligner le renforcement des liens et rapports des autres confréries, qui ont brillé par leur présence massive depuis l’annonce de la disparition de Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké.

