Touba : Le Major de l'hôpital Matlaboul Fawzeïny positif au covid-19 Le Major du Service de Médecine de l'hôpital Matlaboul Fawzaïny de Touba a été infecté au Covid-19. Il a été contaminé par la pharmacienne-biologiste, épouse d'un médecin qui travaille au Service de Radiologie de cet hôpital, selon Source A. La même personne qui a déjà contaminé deux agents du service de son labo et trois membres de sa famille. Le Journal souligne que le Major vivait seul avec sa femme et sa domestique.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 07:54



