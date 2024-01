Touba : Le Premier Ministre Amadou Ba a effectué une visite de courtoisie chez le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké

Le Premier Ministre Amadou BA a effectué une visite de courtoisie chez le khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Bachir MBACKÉ, ce mardi. Accompagné d'une forte délégation, Amadou BA s'est entretenu avec le saint homme à qui, il a demandé de prier pour la paix, la stabilité et la prospérité, non sans lui transmettre les salutations du Président de la République et du Gouvernement.



Le Premier Ministre a ensuite insisté sur sa volonté de se recueillir dans la cité religieuse et de solliciter les prières du khalife général des mourides, en raison de l'affection que ce dernier lui porte. A son tour, le saint homme a fortement apprécié la richesse de leurs échanges et a prié pour lui et pour le pays.



Cette visite qui intervient à la veille du Magal de Porokhane marque une étape importante d'un périple que le Premier Ministre effectue dans plusieurs foyers religieux. Le Magal de Porokhane qui sera célébré ce jeudi 25 janvier 2024 marque la commémoration de la vie de Sokhna Mame Diarra BOUSSO mère de Cheikh Ahmadou Bamba MBACKÉ, fondateur du Mouridisme.