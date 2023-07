Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Touba: Le système de pompage montre son efficacité aux abords de la grande mosquée Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| Les eaux pluviales qui envahissaient les abords de la grande mosquée de Touba ont été vite évacuées. Il suffit de se rendre dans ce périmètre l’après midi de ce jeudi pour se faire une idée de l’efficacite du système de pompage mis en place. La flaque d’eau, née des fortes pluies a totalement disparu. Cela démontre que le système a bien fonctionné. Le temps de latence a été très court au regard de l’intensité des précipitations. Ainsi, il est important de savoir qu’il faut un minimum de temps pour pomper et évacuer les eaux pluviales. Tout est fonction de la quantité recueillie en temps donné.

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’urgence de drainage des eaux pluviales de la cité religieuse fait monter en 2023, la capacité de pompage de la station de Keur Niang de à 5.000 m3/heure contre 2.800 m3/heure antérieurement. Et, le renforcement du deuxième système de pompage Nguélémou Keur-Kabb d’une capacité de 1500 m3/heure. Les deux systèmes sont à leur niveau maximal de fonctionnement. Mais, l’œuvre de construction des ouvrages d’assainissement se poursuit.



Les acquis enregistrés en matière de gestion des inondations en particulier et d’assainissement d’une manière générale ont séduit les autorités municipales et religieuses . « Le Président de la République a construit beaucoup d’ouvrages d’assainissement. Tout ne peut pas se régler en un trait. Mais, nous devons reconnaître qu’il y a des améliorations, de nouvelles canalisations sont en cours de construction », a déclaré le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre.



A retenir, le porte parole du Khalife général des Mourides a reçu le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo, le mercredi 19 juillet. Ainsi, le Directeur Général de l’ONAS, en compagnie du Maire de la Cité religieuse a lancé le mercredi 19 juillet, les travaux de construction des deux forages des Résidences Cheikhoul Khadim et Cheikh Abdoul Ahad Mbacké.







