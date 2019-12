Touba- Pour une escapade en amoureux à Saly : Une jeune fille vole les bijoux de sa mère

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

En dépit de son jeune âge (20 ans), Aby Daffé déborde d'audace. Cette élève, qui a échoué trois fois au baccalauréat, file depuis quelques mois le parfait amour avec un jeune mécanicien du nom d'Ass Diouf. Ses parents, qui ne voient pas d'un bon œil cette idylle, s'y sont énergiquement opposés.



N'empêche, rapporte le quotidien L'As dans sa parution de ce lundi, Aby Daffé continue de voir en cachette son petit-ami. Décidé à sauter le pas, Ass Diouf prend son courage à deux mains et charge ses parents d'aller demander pour lui la main de la jeune fille.



Mais, le père d'Aby leur oppose un niet catégorique, en soutenant que pour rien au monde il ne donnerait sa fille en mariage à un ouvrier, de surcroît issu d'une classe sociale inférieure. Un refus que les proches d'Ass Diouf perçoivent comme une grosse humiliation. Touchés dans leur amour propre, ils lui intiment l'ordre de ne plus s'approcher de la jeune fille. Malgré l'opposition de leurs parents, les deux tourtereaux continuent de se voir.



Pendant les dernières fêtes de Pâques, Aby propose à son amant d'effectuer une escapade en amoureux. Fauché comme un rat d'église, le jeune homme lui demande de reporter cela à une date ultérieure. Refusant d'abdiquer, Aby va trouver le moyen de payer elle-même la note. Elle attend que sa mère, commerçante, se rende à Almeria (Espagne) pour voler son collier et sa bague en or massif. La valeur des bijoux est estimée à un million de Fcfa. Les deux tourtereaux vendent les bijoux et se rendent à Saly Portudal pour se la couler douce.



À son retour d'Espagne, la mère d'Aby Daffé, qui constate qu'une partie de ses bijoux a été volée, soupçonne immédiatement sa fille unique qui commence par nier. Après avoir reçu quelques gifles, elle passe aux aveux, mais refuse d'impliquer Ass Diouf. Aby, qui a cédé le butin à un bijoutier au marché Ocass de Touba, s'engage à y conduire sa mère dès le lendemain. Mais, elle se réveille au petit matin pour prendre la fuite. Et, jusqu'à ce dimanche, malgré les recherches effectuées par sa famille, Aby Daffé reste introuvable.



