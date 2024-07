Touba- Promotion de l'éducation islamique de qualité: Ouverture de l'institut Serigne Makhtar Mboup

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2024 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

Sous l'égide du Khalif général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et de Serigne Cheikh Mbacké Madina, Khalif général de Mbacké Madina, le Daaras internat moderne de l'institut Serigne Makhtar Mboup est enfin officiellement ouvert. Cette infrastructure réalisée par la famille de El Hadji Bara Mboup, constitue un bond en avant dans le cadre de la promotion de l'éducation islamique de qualité.

Elle contribuera à perpétuer les valeurs et les enseignements de la tradition mouride et permettre aux apprenant un environnement propice à leur épanouissement intellectuel et spirituel.