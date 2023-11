Touba: Sévèrement corrigé, un talibé tue son maître coranique Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

Sévèrement corrigé pour n’avoir pas maitrisé sa leçon journalière, le jeune disciple S.D « Abo » avait décidé de donner à son tour une bonne leçon à celui qui avait osé lever la main sur lui. Deux jours après avoir été corrigé, il a surpris, ce vendredi, son maître coranique, S. Diakhatè, en plein sommeil […] Sévèrement corrigé pour n’avoir pas maitrisé sa leçon journalière, le jeune disciple S.D « Abo » avait décidé de donner à son tour une bonne leçon à celui qui avait osé lever la main sur lui. Deux jours après avoir été corrigé, il a surpris, ce vendredi, son maître coranique, S. Diakhatè, en plein sommeil et lui a planté un coup de couteau fatal. La victime a été évacuée à l’hôpital. Les familles des deux protagonistes ont tenté dans un premier temps d’étouffer l’affaire et de la gérer en interne, mais le malheureux maitre coranique a succombé à ses blessures, ce mardi. Informés du drame, les gendarmes de la Brigade de proximité de Belel ont procédé à l’arrestation du présumé meurtrier, qui a fait des aveux reconnaissant sans ambages les faits face aux enquêteurs. Le disciple, qui était à la disposition de ses parents, est actuellement en garde à vue. Mais il dit « s’être vengé de son maître coranique qui lui avait infligé une correction ». C’est tout un quartier qui était dans la consternation et la tristesse à l’annonce de la triste nouvelle. Mamadou DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/touba-severement-corrige-un-ta...

Accueil Envoyer à un ami Partager