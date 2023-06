Touba : le présumé violeur des 27 filles est tombé

Dans cette affaire découverte il y a près d’une semaine, le choc a été largement partagé. Et tout est parti d’une fillette qui avait refusé d’aller suivre ses cours chez ce serigne daara, malgré les remontrances de sa maman.



C’est quand cette dernière est allée au marché, que la petite s’est rapprochée de sa grande sœur pour lui dire qu’elle refusait d’aller étudier parce que le maitre coranique entretenait avec elle et toutes les autres filles des rapports sexuels. Et la bombe éclata !



Selon les dernières nouvelles, Khadim Mbacké, en garde à vue dans les locaux du commissariat. Et il sera présenté dans les prochains jours au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Diourbel. Une affaire que beaucoup d’organisations de défenses des enfants et des femmes suit avec attention…