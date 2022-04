Tourisme : Les nouvelles offres de vacances du Sénégal présentées au marché belge

L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) et les professionnels touristiques, proposent au marché belge des expériences de vacances authentiques au Sénégal.



Au Salon des Vacances de Bruxelles qui s’est tenu du 24 au 27 mars 2022, la destination Sénégal, seule destination africaine présente lors de cet événement annuel, a déployé ses nouvelles offres, auprès du grand public belge, à la recherche d’idées de vacances et de nouvelles tendances touristiques.



La Petite côte sénégalaise dévoile ses nouveaux hôtels, qui s’étendent le long de ses nouvelles plages jusqu’à la nouvelle station touristique de Pointe Sarène.



Le nouvel Hôtel Rui Baobab de la Pointe Sarène avec ses 522 chambres haut de gamme, constitue une nouvelle tendance dans l’offre touristique de la destination.



La Destination Sénégal a présenté ses offres de vacances, ses produits et prestations auprès de clients directs, des professionnels et des journalistes belges. Après la France, la Belgique constitue le deuxième marché émetteur de touristes à destination du Sénégal.



L'ASPT a organisé un workshop avec une trentaine de professionnels et de partenaires belges. Cet atelier a permis plusieurs rencontres BtoB entre professionnels sénégalais et belges, ainsi qu'une présentation de la Destination Sénégal et de ses nouveautés.



La délégation sénégalaise composée d'autorités et de professionnels du tourisme, a exposé la richesse culturelle du pays de la Teranga devant les médias, les agents de voyages et les voyagistes autour d'un cocktail et d'animations culturelles, en présence de l'Ambassadeur du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'Union Européenne, M. Baye Moctar Diop.



L’objectif de la participation sénégalaise au Salon des Vacances, est de remobiliser le marché belge et de développer de nombreuses opportunités d’affaires.