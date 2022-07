Tournée de Barthelemy Dias : en zones inondées à Grand-Yoff et Yoff, après une visite à Gorée Le maire de Dakar, dans le cadre de sa campagne, était en visite dans les zones inondées de Grand-Yoff et Yoff, où des motopompes ont été remises à certains maires. Quelques heures avant, il était en visite à Gorée

"Cet après-midi, un autre lot de motopompes a été remis à certains de mes collègues Maires, en présence de membres du cabinet et d'adjoints au Maire. Je suis allé visiter les zones inondées de Grand Yoff, et de Yoff.



Je note une amélioration de la situation, et réitère mon soutien sans faille aux populations dakaroises pour leur bien-être"



Gorée



"J'ai eu le plaisir de rencontrer la Communauté de l'île de Gorée, qui a grandement accueilli la délégation que j'ai conduite pour notre Dox Mbokk de la matinée



Mes remerciements à Abbé Alain Attaba, Curé de la Paroisse Saint Charles Borromée de Gorée, pour l'invitation à la Célébration Eucharistique des 25 ans de vie de Sacerdoce du Père Dominique Basse.



Action de grâce pour son Jubilé d'argent. Que toutes les prières soient exaucées et que Dieu vous garde."























