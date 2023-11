Photos/ Tournée économique: Macky Sall est arrivé à Kédougou

Le président de la République Macky Sall est arrivé, lundi, peu avant 17h, à Kédougou, première étape de sa tournée économique qui le conduira dans plusieurs régions.



L’avion transportant le chef de l’Etat a atterri à l’Aérodrome de Kédougou, au quartier Tripano, à 16h 43mm.



Il a été accueilli par le maire de la ville, Ousmane Sylla, le président du conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, le gouverneur de la région de Kédougou, Mariama Traoré, le ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba et le Premier ministre Amadou Bâ.



D’autres autorités locales et administratives de la région étaient également présentes.



Le chef de l’Etat va présider ce lundi un Conseil présidentiel.



Macky Sall va également procéder, mardi, à l’inauguration de la route Kédougou-Salémata et au lancement des travaux des routes Mako-Kédougou-Moussala, Bandafassi-Dindéfélo et Bembou-Khossanto-Sabadola-Kay.



Aps