Tournée économique du président Macky Sall : la mobilisation laisse place aux embouteillages à Kaolack

Malgré les regroupements observés au niveau de certains points stratégiques de la ville où l’on voyait des militants surchauffés brandir des pancartes et scandant des slogans, la ville de Kaolack, quasiment n’avait pas renoué avec ses vieilles habitudes de terre d’accueil et de « Teranga ».



Mais quoi qu’il en soit, la visite du président de la République, hier à Kaolack, a accentué les nombreux embouteillages connus dans la ville de « Mbossé Coumba Djiguène » ces trois (3) dernières années.



La plupart des conducteurs de véhicules, vélos-taxis qui voulaient se rendre en ville ou rallier un point à un autre, se sont retrouvés dans l’obligation de faire plusieurs détours dans les quartiers pour atteindre le point voulu.



Certes une situation difficile pour les riverains, mais qui a surtout été corsée par les interminables jalonnements de Forces de défense et de sécurité (FDS), qui interdisaient la circulation au niveau de toutes les bretelles par où le Chef de l’État devait passer.



sudquotidiensn