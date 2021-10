Tournoi de foot des lutteurs: Modou Anta et Thiaat des talents cachés, Yao Diaal dézingue les journalistes avec un but superbe Les lutteurs ont troqué le temps d'un weekend leeur "nguilb" contre des maillots et culottes pour des instants de football. La 1ère et la 2ème journées ont été jouées respectivement hier vendredi et ce samedi au stade Alassane Djigo de Pikine.

Pour le début des joutes, l'équipe composée des lutteurs de Keur Massar a pris le dessus sur la formation de Guédiawaye par le plus étriqué des scores.

En deuxième heure, 100% Thiès, avec Modou Anta comme capitaine s'est défait de 100% NGB, amenée par Thiat, par un but à zéro.



Et Malick Thiandoum de souligner l'esprit sportif dans ce mach entre Modou Anta et Thiaat qui ont déjà combattu. "Pour juste dire que les lutteurs sont adversaires que pour des poignées de minutes", s'est réjoui le journaliste sportif.



Ce samedi, 100% Yeumbeul-Boun-Bene Barack a mystifié l'équipe des reporters sur le score sans appel de trois buts à rien. L'information de la matinée, le but sublime de Yao Diaal aux dépens des journalistes.



Pour rappel, le début du tournoi a vu le coup d'envoi symbolique du nouveau patron du Cng, Bira Sène.









