Tout ce que vous devez savoir sur le Général Moussa Fall, vous êtes avertis ! Avec 33 ans de service, Général Fall est aux commandes depuis le 3 Octobre 1988, au titre du recrutement direct de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA). Après un début de carrière dans l’Armée, il est admis dans la Gendarmerie le 1er août 1994. Leral vous fait découvrir le prodigieux cv du désormais patron de la Gendarmerie nationale:

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Grades successives

- Sous-lieutenant le 1er octobre 1990

- Lieutenant un an après, le 1er octobre 1991

- Capitaine le 1er juillet 1996

- Chef d’Escadron le 1er avril 2003

- Lieutenant-Colonel le 1er janvier 2008

- Colonel le 1er octobre 2010

- Général de Brigade le 1er décembre 2017

- Général de Division le 17 juin 2021



Diplômes militaires

- Diplôme de Chef de section d'infanterie (ENOA)

- Diplôme d'officier de gendarmerie Melun (France)

- Diplôme du cours des capitaines d'infanterie (EAI)

- Diplôme d'aptitude au grade d'officier supérieur

- Diplôme en sécurité des installations importantes et vitales (Albuquerque, Nouveau Mexique, États Unis)

- Certificat of US Government institution (Washington DC, Etats Unis)

- Diplôme de l'Académie du FBI, 237e promotion (Quantico, Virginie, États-Unis)

- Diplôme École de guerre au National Defense University (Washington DC, États Unies)

- Diplôme du Cours d'analyse de renseignement tactique (Ottawa, Canada)

- Diplôme d'études dans les domaines du Terrorisme et de la Sécurité à Georges Marshall Center (Garmisch-Partenkirchen, Allemagne)

- Maîtrise en Études de sécurité Stratégique : lutte contre le terrorisme, la guérilla, le blanchiment d'argent sale et le financement du terrorisme (Washington DC, États-Unis)





Diplômes Civils

- Baccalauréat

- Maîtrise en sciences juridiques, option Relations internationales





Affectations successives

- Instructeur à l'Ecole de formation des sous-officiers de la gendarmerie

- Commandant du cinquième escadron porté de la LGI

- Commandant de la Compagnie de Ziguinchor

- Commandant de la Compagnie de Thiès

- Commandant de la Compagnie de Dakar

- Commandant de la Section de recherche de Dakar

- Commandant de la Légion de Gendarmerie Ouest

- Gouverneur militaire du Palais de la République

- Commandant de la Gendarmerie territoriale

- Haut Commandant en second et Sous-directeur de la Justice militaire





Décorations

Le Général de Division Moussa Fall est Officier dans l'Ordre du Mérite et Officier dans l'Ordre National du Lion du Sénégal. Au titre des décorations étrangères, il est Officier dans l'Ordre National du Mérite français.







