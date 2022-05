Tracasseries quotidiennes de la police: les conducteurs de "Thiak-Thiak" indignés par la situation

A Hann Mariste, les conducteurs de motos jakarta appelés « thiak thiak » sont très remontés contre les policiers qui ne les laissent pas travailler. Dans ce reportage, ces jeunes dont des diplômés, soulignent leurs difficultés et demandent à l’Etat de trouver des solutions . "On ne peut exploiter ce qu'on a appris, on ne peut non plus rester les bras croisés. Mais c'est comme si on travaille pour eux", ont-ils fulminé.