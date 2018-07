Trading des CFD – ce qu’il faut savoir Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018 à 11:17 commentaire(s)|

Trader les CFD est l’une des méthodes les plus communes. Mais en quoi ces Contrats de Différence consistent-ils exactement ? Faisons le point.

Qu’est-ce qu’un CFD dans la finance?







Autrement dit, on achète seulement la plus-value ou la moins-value. La transaction est effectuée en unités ; on parle d’effet de levier.



Avantages et risques



Le principal avantage, et la raison pour laquelle le trading des CFD est très convoité, est qu’il n’est pas nécessaire de posséder un bien pour le vendre.



On peut ainsi réaliser une plus-value sans avoir à débourser les grosses sommes nécessaires à l’achat de devises ou de matières premières. Vous prenez simplement le risque d’avoir mal évalué le potentiel d’une action et de vous trouver redevable au vendeur si le cours ou l’indice boursier venait à baisser au lieu de monter.



Comment ça marche ?



Pour spéculer sur la hausse, vous pouvez acheter un CFD le matin en payant le prix de l’action multiplié par l’effet de levier. En fin de journée, si le prix de l’action a, comme vous l’espériez, augmenté, vous n’aurez plus qu’à revendre vos CFD pour clôturer la transaction et réaliser votre plus-value.

Pour spéculer sur la baisse d’un cours, vous vendrez vos CFD le matin et les rachèterez à un prix plus bas en fin de journée.



Combien de temps ?



Il est tout à fait possible de garder vos CFD plus longtemps. Les CFD n’ont pas de limite dans le temps, mais si vous décidez de garder un CFD plus d’une journée ouvrable vous serez redevable de primes de nuit.



Le Stop Garanti



S’il est souvent payant,



Les astuces à ne pas oublier



Affutez vos connaissances – se lancer dans le trading en ligne sans avoir fait de recherches préalables est le meilleur moyen de perdre vite et gros.



Pourtant, les sites internet ne manquent pas qui vous informent et vous expliquent la terminologie et les stratégies à envisager. N’hésitez-donc pas à toujours vous tenir informé.



Commencez par de petites sommes – on recommande de ne jamais investir plus de 2 à 3 % de votre capital dans un même investissement.

Utilisez le Stop Garanti – il est le meilleur allié des débutants. Notez qu’il est à valider avant la fin de la commande !



Choisissez le marché que vous connaissez le mieux – Forex, métaux, matières premières ou même les

