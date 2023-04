Traditionnel « Ndongou » à la Grande mosquée de Touba: Le Dahira Khidmatoul Khadim, solidaire en ce mois de ramadan assiste gracieusement les démunies

Le Dahira Khidmatoul Khadim a renoué ce vendredi avec le traditionnel « Ndogou » Ramadan. L’initiative de ces fidèles mourides facilite aux fidèles musulmans une rupture tranquille du jeûne. Leral tv s’est entretenu avec les membres du Dahira, en charge de ce geste de générosité, de partage et de solidarité entre musulmans. Ledit Dahira profite au-delà, de cette tradition débutée depuis 2005, sous le Ndigueul du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké contribue à renforcer le savoir des talibés dans la pratique religieuse. Près de 65 millions de FCfa sont dépensés pour accomplir ce devoir envers les musulmans. Il s’git d’une dépense quotidienne de plus de 1,5 million de FCfa en achat de sucre, pains, « Bissap », « Djindière » et autres denrées nécessaires.