Traditionnelle fête de l'excellence / Après la réussite aux examens des cycles primaires, moyen et secondaire : 53 pupilles de la Nation, honorées Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la prise en charge des pupilles de la nation, le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, à travers l'Office national des Pupilles de la Nation (ONPN), accorde une place primordiale à l'éducation. Il s'agit de l'un des axes majeurs d'intervention de l'Office, mis en œuvre dans le but de garantir aux pupilles une assistance, un suivi psychopédagogique et un développement harmonieux, tout au long de leur cursus scolaire.

A ce titre, il s’est tenu le samedi 4 novembre 2023, à la salle Amarante du Sea Plaza, la traditionnelle fête de l'Excellence présidée par Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, en l'honneur aux 53 pupilles ayant réussi aux examens des cycles primaires, moyen et secondaire.



Pour l'édition de cette année, l’ONPN a enregistré les taux de réussite ci-après :

* 48,64% contre 51% du taux national au BAC, soit 18 admis dont une mention Très bien et quatre mentions Assez Bien ;

* 80,76% contre 76% du taux national au BFEM, soit 21 admis; * 82,35% contre 88% du taux national au CFEE, soit 14 admis.



Par ailleurs, 23 pupilles issus des classes intermédiaires, qui se sont illustrés par leurs performances scolaires, seront primés, soit un total de 76 récipiendaires, à qui il a été remis :



* Pour le BAC : un ordinateur portable;

* Pour le BFEM et le CFEE : un kit scolaire;

* Pour les classes intermédiaires: un kit scolaire.











