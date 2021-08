Trafic de drogue : Le gouvernement Bissau Guinéen refuse l'extradition du Général Indjai vers les USA

L' Ancien chef d’État-major des armées bissau-guinéennes, le Général Antonio Indjai est recherché par les États-Unis. Les américains offrent jusqu’à 5 millions de dollars (2,8 milliards FCFA) pour toute information menant à son arrestation ou à sa condamnation. Le Gouvernement vient de réagir.







C'est le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, qui a pris le micro ce lundi pour rassurer l'opinion nationale que l'ancien chef des forces armées, le général Antonio Indjai, ne sera pas extradé vers les États-Unis d'Amérique (États-Unis), malgré l'offre et les insistances des USA sur la gravité des accusations de trafic de drogue. Selon les informations de exclusif.net, Embaló vient répondre aux préoccupations du peuple, qui dans sa majorité est contre cette demande des USA.







Pour rappel, le premier coup d’éclat du général Antonio Indjai remonte à avril 2010. Il est accusé par l’Onu d’avoir pris part à la planification et à la conduite de la mutinerie qui a abouti à l’arrestation du Premier ministre Carlos Gomes Junior dit Cadogo et de José Zamora Induta, alors chef d’État-major des armées. En 2012, le Général Antonio Indjai est le meneur d’un coup d’État qui va interrompre le processus électoral poussant le Premier ministre Carlos Gomes Junior à l’exil. Néanmoins, des élections se tiendront en 2014. Indjai quitte son poste en septembre. Quelques mois plus tôt, il a été inculpé par la justice américaine pour avoir trempé dans le trafic de drogue et d’armes au profit des FARC (Forces armées révolutionnaires colombiennes).



En réalité, Indjai a attiré l’attention des États-Unis en trempant non seulement dans le trafic de drogue mais aussi à cause de ses liens avec les Forces armées révolutionnaires colombiennes (FARC), considérées comme une organisation terroriste par les américains.



