Trafic de drogue : arrestation d’un dealer à Thiaroye sur mer

Dealer hors pair et âgé de 35 ans, Ch. Guèye est tombé dans les filets des limiers de l’Ocrtris avec 50,500 kilogrammes de chanvre indien. Informés des activités illicites du mis en cause, les hommes du Commissaire Ndiarré Sène l’ont pris en filature. Ce qui a facilité son interpellation.



Il a été pris avec 03 blocs et demi de chanvre indien qu’il a gardés dans sa moto. Au terme de la perquisition de son domicile par les limiers de l’Ocrtis, il a été découvert 47 autres blocs de chanvre indien.



Ce qui porte le total à 50 blocs et demi de chanvre, soit 50,500 kilogrammes. Interrogé sur la provenance de la drogue, Ch. Guèye en a reconnu la paternité. Ce qui a motivé son maintien en garde à vue et son déferrement au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.

