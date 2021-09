Trafic de passeport diplomatique: Les mariées fictives témoignent... Les deux députés de Benno Bokk yakkar, Mamadou Sall et Babacar Biaye, accusés de faire partie d’une bande de trafiquants de passeport diplomatique sont dans une situation compliquée. Ces derniers, auraient utilisé leur statut pour simuler des mariages avec des femmes et prétexter un voyage de noces, pour faire obtenir à ces femmes un passeport diplomatique. Le tout, pour un coup de 4,5 millions FCfa par passeport. Finalement, avec le coronavirus, deux clientes n’ont pu voyager, malgré qu’elles ont payé. Non remboursées, elles ont porté plainte.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021

Dans l’Observateur, ce lundi, ces femmes ont témoigné. O. T., confirme avoir eu affaire à ces trafiquants. « C’est une amie qui vit à l’étranger qui m’a présentée à El Hadji Diadji Condé (…) Il a pris l’engagement de me trouver un passeport diplomatique moyennant 4,5 millions Fcfa. Il m’a dit qu’il collabore avec un député. Il m’a amené à l’Assemblée nationale pour rencontrer le député Mamadou Sall à qui il m’a présentée.



Ce dernier m’a confirmée travailler avec Condé. C’est ainsi qu’il s’est engagé à me faire voyager en France moyennant 4 millions Fcfa. J’ai proposé de payer une fois arrivée en France. Mamadou Sall m’a expliqué (en peulh) avoir été tellement abusé qu’il ne fait plus confiance (…) Il m’a demandé de verser l’argent à Condé à qui j’ai remis un million Fcfa, qui m’a fait une décharge, datée du 19 août 2019 (…) En tout j’ai versé 3 millions Fcfa (…) », a-t-elle révélé dans L’Observateur.



« Un jour, Condé est venu me voir avec un certificat de mariage accompagné du député Mamadou Sall. Il m’a dit de retenir la date de naissance qu’il m’a faite. Le lendemain, il m’a donné rendez-vous en ville. Mais, à ma grande surprise, il m’a conduit à l’ambassade d’Autriche et m’a remis un autre papier de mariage au nom du député Babacar Biaye« , a-t-elle ajouté. O. T. ne se rendra jamais en Autriche qui était en confinement en pleine pandémie.



L’Ambassade d’Autriche l’a rappelée pour venir récupérer son dossier. N. C., l’autre victime, raconte : « J’ai connu Condé via une copine qui vit en France. Quand je l’ai rencontrée, il m’a promis de me faire voyager au Portugal avec un passeport diplomatique. Il m’a assuré qu’il travaille avec un député. Il m’a amené à l’hôtel des députés pour me présenter à son collaborateur (…) On a discuté du prix du passeport diplomatique et on s’est accordé sur 4 millions Fcfa. J’ai versé 3,150 millions Fcfa par moratoire ».



« Le certificat de mariage sera confectionné par Condé et déposé à l’ambassade du Portugal. Mais, je n’ai pas eu le visa. Il a fait un recours en février 2020. Malheureusement, le coronavirus est arrivé. J’ai appelé Condé en vain. Il a fini par me bloquer. Sachant qu’on a porté plainte à la DIC, il a promis de me rembourser... » , raconte-t-elle.



C’est ainsi que ce présumé deal rondement mené est tombé à l’eau.





