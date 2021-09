Trafic de passeports diplomatiques, pauvreté, pillage des forêts : les 4 vérités de Mamadou Lamine Diallo Le leader du mouvement Tekki, en la personne de Mamadou Lamine Diallo, fidèle à sa chronique hebdomadaire plus connue sous le nom de questekki, livre des informations sur les sujets saillants de l’actualité, à savoir : les trafics de passeports diplomatiques, la pauvreté au Sénégal et le pillage des forêts.

À l’entame de son analyse, Mamadou Lamine Diallo de souligner qu’en Afrique, plus on a de ressources naturelles, plus on est pauvre, avant d’ajouter que c’est la malédiction des matières premières qui peut tourner en guerre civile.



Et comme pour proposer une solution, il précise que pour s’en sortir, il faut un projet d’industrialisation et qu’«un tel projet ne saurait être un dîner de gala». Dans cette logique, il aborde la question liée à la région la plus pauvre au Sénégal.



«L’Ansd de Macky Sall a publié ses chiffres sur la pauvreté, en se démarquant de la méthodologie de la Banque mondiale. Soit ! Il en ressort que la région de Sédhiou est la plus pauvre du Sénégal. J’ai attiré l’attention sur le pillage des forêts de la région, encouragé par le régime Bby et ses élus politiques. Si on avait intégré les milliards de FCFA volés aux populations de Sédhiou par les prédateurs de toutes sortes au Sénégal, en Gambie et en Chine, le revenu monétaire par habitant serait plus élevé. L’économiste en chef de Bby, Moubarak Lô, qui avait démissionné avec fracas du cabinet de Macky Sall, doit faire ce calcul ; au lieu d’utiliser les ressources publiques pour jouer au magicien avec des ratios sur la qualité de vie qu’aucun comité scientifique n’a validés».



Le leader du mouvement tekki de rappeler qu’il s’est toujours démarqué, et c’est vérifiable, de l’indicateur Doing business de la Banque mondiale. Il poursuit en soutenant avoir toujours affirmé qu’il ne pouvait être un indicateur avancé de l’investissement direct étranger.



Mamadou Lamine Diallo précise : «C’est heureux que la Banque mondiale ait accepté de retirer cet indicateur. Elle fait preuve d’humilité propre à l’esprit scientifique. Ce qui manque aux prédateurs de Bby».



«Trafics de passeports diplomatiques à l’assemblée nationale, la dignité du sénégal en jeu»



Le leader du mouvement tekki remonte le temps et soutient que lorsque le Président Macky Sall a acheté un avion à 60 milliards Cfa, les tenants du pouvoir ont soutenu que ce bijou était nécessaire pour l’honneur et la dignité du Sénégal dans le monde. À en croire l’économiste de formation, c’était de l’ironie, et que de son point de vue, la dignité du Sénégal était liée à sa capacité morale, scientifique et technologique.



Au plan moral, le Magal est une référence. Le reste est l’affaire des élus politiques, en particulier des députés. Mamadou Lamine Diallo de faire des révélations sur ces passeports diplomatiques :



«J’étais présent lorsque, Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, sous pression des députés Bby, a fini par annoncer la décision du Président Macky Sall d’octroyer aux députés polygames des passeports diplomatiques à leurs épouses. S’il y a trafic, c’est que l’administration de Macky Sall a été légère sur ce dossier.

Pour la dignité et l’honneur du Sénégal, Macky Sall doit agir. En 2012, Macky Sall, après avoir traité les marabouts de «citoyens ordinaires» leur a retiré leurs passeports diplomatiques. Trente mille passeports diplomatiques étaient en circulation. L’assainissement prôné par Macky Sall a échoué».

