Trafic de passeports et cartes de séjours européens: Ndèye Yandé Seck touchait 02 millions F CFA de commission par... Pour la vente de faux passeports européens, américains, ainsi que les cartes de séjour dans l'espace Schengen, Ndèye Yandé Seck qui était la personne centrale de ce trafic à Dakar gagnait bien sa vie par ses commissions, indique Libération.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 06:23 | | 0 commentaire(s)|

Confectionnés en Allemagne par le Gambien Lamin Seydi, les faux documents étaient vendus entre cinq (5) et 6,5 millions de francs CFA. Ils étaient envoyés à Dakar par Dhl.



Chargée de trouver des clients, Ndèye Yandé Seck "touchait" une commission de deux (2) millions F CFA sur chaque "carte de séjour" vendue et 350.000 F CFA pour les "passeports espagnols et français", révèle le journal.



Les complices du faussaire, Lamin Samba et son épouse Sona Mané, qu'elle hébergeait à Nord-Foire, recevaient leur part avant d'envoyer le reste à Seydi.





