Trafic sur l’axe Senoba-Ziguinchor-Mpack: Les raisons d'une perturbation maîtrisée

Le système d’étaiement n’ayant pas été dégagé, l’évacuation des eaux pluviales a subi une baisse considérable de la vitesse et ainsi provoquant une accumulation des eaux pluviales en amont qui ont fini par couper la déviation et s’accumuler au droit de l’ouvrage dont les remblais techniques n’avaient pas encore été achevés.



Aussitôt après prise de connaissance de la situation, une équipe de l’entreprise a été mobilisée pour procéder aux travaux de remblais pour le raccordement de la chaussée à l’ouvrage pour permettre un rétablissement du trafic au bout de quelques heures. De plus, tout le dispositif de coffrage a été enlevé pour permettre un écoulement normal des eaux. En outre, les travaux de protection (perrés maçonnés) seront exécutés très prochainement pour protéger la tête de l’ouvrage en amont.



Pour rappel, les travaux de cette section de route attribuée à l’entreprise AREZKI sont en cours et exécutés à plus de 70% avec une vingtaine de km de grave bitume réalisés et ouverts au trafic. La date d’achèvement des travaux étant prévue pour janvier 2024.



De plus, un dispositif de veille a été mis en place dans chaque lot de travaux sous la supervision de la mission de contrôle pour intervention rapide et assurer une continuité du trafic durant cette période hivernale.