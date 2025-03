Tragédie familiale à Liberté 6 : un lutteur condamné pour la mort de sa tante et de sa demi-sœur

Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire impliquant le lutteur Mamadou Sow, connu sous le nom d’Albaraka Sow Mbeur, poursuivi par son frère Abdoulaye Sow et sa demi-sœur Mariama Sèye Sow. Le juge a prononcé une peine de 18 mois de prison ferme à l’encontre du lutteur pour homicide involontaire et blessures involontaires. Ayant déjà purgé 13 mois en détention provisoire entre février 2024 et mars 2025, il lui reste 5 mois à passer derrière les barreaux, relate Senenews.



Ce drame familial, qui a coûté la vie à plusieurs membres de la famille de Mamadou Sow, notamment son neveu de 7 ans, Binta Sow, sa demi-sœur Mariama Sèye Sow et sa tante Khadidiatou Sow, remonte à 2024. Les faits se sont déroulés à la cité Baraque de Liberté 6. Le lutteur a comparu le 16 février 2025 devant le tribunal pour répondre des chefs d’accusation d’homicide involontaire, d’exposition à un risque pouvant entraîner la mort ou une mutilation, et de mise en danger de la vie d’autrui.



Selon les détails de l’affaire, Mamadou Sow, de retour d’un entraînement, avait emprunté une bonbonne de gaz à sa tante décédée pour chauffer de l’eau afin de prendre un bain dans leur maison familiale. Cependant, il a oublié de rendre la bonbonne. Le lendemain, 8 février 2024, vers 7 heures du matin, sa demi-sœur Mariama Sèye Sow est venue frapper à sa porte pour récupérer l’objet, nécessaire à la préparation des beignets qu’elle devait vendre. En tentant de desserrer le bec de la bonbonne, le gaz butane s’est répandu dans la pièce. Pris de panique, Mamadou Sow a fui sans prévenir les autres occupants de la maison. Cette négligence a conduit à une explosion qui a épargné de justesse d’autres victimes, mais a coûté la vie à sa tante et à sa demi-sœur, tandis qu’Abdoulaye Sow a survécu avec des brûlures.



À la suite de cette tragédie, Mamadou Sow a été déféré devant le tribunal correctionnel de Dakar. Lors de son procès, cet homme de 30 ans a plaidé non coupable, déclarant : « Quand Mariama est venue frapper à ma porte, je n’avais pas l’intention de provoquer un incendie. » Cependant, le procureur avait requis une peine de 2 ans de prison ferme à son encontre, tandis que Mariama Sèye Sow et Abdoulaye Sow, les parties civiles, réclamaient 20 millions de FCFA de dommages et intérêts. Le tribunal a finalement ordonné au lutteur de verser 2 millions de FCFA à chacune des parties., détaille Senenews.

