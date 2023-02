Traitée de femme de « mœurs légères »: La femme d’Abdoulaye Baldé traine en justice le chargé de propagande de l’UCS La troisième épouse d’Abdoulaye Baldé ,DG de l’Apix en l’occurrence Ndèye Fatou Diop Faye a attrait en justice Mame Bouh Camara, secrétaire national chargé de la propagande de l’UCS. D’après Les Echos, elle le poursuit pour les faits de collecte et altération de données à caractère personnelle et diffusion et d’écrits d’images contraire aux bonnes mœurs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023

Le prévenu a pris la photo de l’épouse d’Abdoulaye Baldé qu’il a mise en statut, accompagné d’un message dans lequel, il la qualifie comme une agence de location, c’est à dire, de femme aux mœurs légères.



Pis, il l’a traité de « danseuse de Ndjémbé », non sans subodorer qu’elle est bigame, ayant un époux en France et, au Sénégal.



Jugé, Bouh Camara a été condamné à deux mois de prison avec sursis et une amende de 50 mille FCfa. En sus, il doit payer la somme de deux millions FCfa pour dommages et intérêts.



