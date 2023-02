Traitée de femme de « mœurs légères »: la femme de Abdoulaye Baldé traine en justice le chargé de propagande de l’UCS

Elle le poursuit pour les faits de collecte et altération de données à caractère personnelle et diffusion et d’écrits d’images contraire aux bonnes mœurs.



En effet, le prévenu a pris la photo de l’épouse de Abdoulaye Baldé qu’il a mise en statut accompagné d’un message dans lequel il l’a qualifie comme une agence de location, de femme aux mœurs légères autrement dit.



Pis, il l’a traité de « danseuse de Ndjémbé » non sans subodorer qu’elle est bigame ayant un époux en France et au Sénégal



Jugé, Bouh Camara a été condamné à deux de prison avec sursis avec une amende de 50 mille FCFA. En sus, il doit payer la somme de deux millions FCFA pour dommages et intérêts.

Senenews