Traitée de moche, elle publie une vidéo pour présenter son ex-co-locatrice de prostituée

Les réseaux sociaux sont devenus un moyen de règlement de compte pour certains utilisateurs. Un usage qui conduit souvent en prison. Et c'est le cas de S. Diop. Elle a utilisé Tik Tok pour solder ses comptes avec son ex-co-locatrice Nd. D. Faye. Elle s'est ainsi retrouvée en prison depuis le 27 juillet. Attraite, hier, à la barre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar pour injures publiques et diffamation, elle a plaidé l'excuse de provocation. Elle a expliqué aux juges qu'elle faisait un live et la partie civile a fait un commentaire désobligeant. « Je ne sais pas lire, mais son amie avec qui j'étais m'a suggéré de la bloquer car elle nous taxait de putes de Mixta », a confié la prévenue. Mais la présidente lui a fait remarquer que la partie civile l'a plutôt traitée de moche. Quoiqu'il en soit, elle a été offensée par ce commentaire et a fait une vidéo pour traiter Nd. D. Faye de prostituée. Toutefois, elle a soutenu qu'elle n'avait pas l'intention de publier. « Après avoir fait la vidéo, il y a eu coupure d'électricité et la vidéo s'est retrouvée sur Tik Tok. C'est un ami policier qui m'a informée des poursuites que j'encourais », avance S. Diop. Elle a exprimé ses regrets et a révélé avoir demandé pardon à la partie civile absente hier. Le parquet a demandé l'application de la loi et la défense a sollicité la clémence. La décision sera rendue mercredi prochain. Fatou SY



