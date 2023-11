Transair Sénégal propose désormais des vols domestiques entre Dakar-Kaolack à partir de décembre

Le vol inaugural de la compagnie Transair a atterri à l'aérodrome de Kaolack, ce lundi 13 Novembre.



A bord de ce premier vol, Cheikh Baye Hady Niass a beaucoup travaillé pour la concrétisation de ce projet qui va faciliter davantage les déplacements des disciples de Cheikh Ibrahima Niass vers Médina Baye.



Les vols commerciaux vont démarrer en début décembre (tous les lundi et vendredi) et les billets sont déjà en vente.



Avec Transair, le Sénégal s'ouvre et se découvre... et l'intégration africaine devient une réalité



Avec Faydou Actu