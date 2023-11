Transfert d’Ousmane Sonko à la prison de Sébikotane: Me Ciré Clédor Ly, membre du collectif de ses avocats, se plaint de la démarche et de la méthode « arrogante » des autorités

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les promesses faites aux avocats de les prévenir pour leur éviter des déplacements et recherches du lieu de détention, l’administration pénitentiaire et les autorités, qui parasitent la détention de mon client, ont manqué à leurs paroles et enlevé nuitamment, Ousmane Sonko de la salle de réanimation, sans avertir, ni informer les avocats, le médecin traitant, ainsi que son médecin personnel.



Personne n’aurait osé imaginer une dégringolade du Sénégal à ce point, une arrogance des autorités, ainsi que le mépris, les pratiques et comportements belliqueux et outranciers de l’administration à l’égard des acteurs de justice, du corps médical, de la société civile, de corps de l’Etat restés fidèles à la Constitution, aux lois et simplement, à la morale et à l’éthique démocratique.



La Communauté Internationale, en dehors de l’Union interparlementaire, observe et se tait, alors qu’elle dispose d’indices probants et de mécanismes lui permettant de freiner les dérives d’un groupuscule d’individus, qui a installé une dictature aveugle et répressive et qui s’est préparé à des attaques systématiques et généralisées envers la population civile, dans le cadre d’une politique dont le but est de faire obstacle à une alternance démocratique, comme cela a été exécuté dans un passé récent, avec des morts et des centaines de blessés graves.



Tout est mis en œuvre pour fausser la volonté populaire au soir du 24 février 2024, en privant Ousmane Sonko de ses droits électoraux et, de mon avis, il pourrait ne pas être exclu que l’arrogance affichée ait pour seul but, d’excéder un peuple pacifique, pour l’amener à des manifestations démocratiques qui seraient réprimées, pour prétexter le report des élections et l’installation d’une dictature sanglante.



Le Sénégal se retranche sous le drap étriqué de sa souveraineté nationale, défiant et offensant la souveraineté internationale et ce qui dérange, est que la souveraineté internationale ne s’affiche pas par le biais de ses organes en dehors de l’Union Interparlementaire, a fortiori s’assumer et s’imposer, alors qu’elle se dit garante des valeurs dont la violation est vecteur de troubles menaçant la paix et la sécurité dans les sous-régions, voire dans le monde.



Quelle que soit la prison dans laquelle est enfermé mon client, je répète que l’exigence populaire demeure et restera, sa mise en liberté dans les délais les plus brefs, puisque sa détention est le résultat d’intrigues judiciaires et policières, inadmissibles pour le corps social et une Communauté Internationale restée fidèle aux idéaux proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et celle des doits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre le droit à la résistance à l’oppression.



Ciré Clédor Ly

Avocat sans frontières,

Membre du Collectif de la Défense de Ousmane Sonko



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook