Transfert de gazelles - Aly Ngouille Ndiaye se fait livrer six Oryx, ainsi que deux privés Après le tapage médiatique fait sur le ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall sur le transfert de six gazelles oryx dont deux se sont retrouvées mortes, c'est au tour du ministre de l'Intérieur d'en bénéficier. Et du même quota, renseigne Kritik.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juillet 2020 à 06:13 | | 0 commentaire(s)|

Si tant est que, c'est un scandale. Il dépasse la tête du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et met en cause le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, comme deux autres fermes privées qui ont bénéficié du même quota, six (6) oryx.



Le même jour, ces animaux protégés ont été extraits de la réserve publique du Ferlo sous la supervision de la Direction ds parcs nationaux (DPN).



