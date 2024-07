Transhumance présumée : Echec pour Omar Sarr accusé de vouloir rejoindre la coalition Diomaye Président Omar Sarr, ancien ministre des Mines et de la Géologie sous Macky Sall, fait l'objet d'accusations concernant sa tentative de rejoindre la coalition Diomaye Président dans le département de Dagana. Cependant, cette initiative n'a pas abouti.

En effet, les militants du parti Pastef-Les Patriotes, établis à Dagana, ont révélé avoir rejeté la demande de cet ancien membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, autrefois militant du Parti Démocratique Sénégalais et actuellement Maire de Dagana.



Les responsables de Pastef expriment une profonde frustration vis-à-vis de l'attitude d'Omar Sarr. Après la défaite de Benno Bokk Yakaar (BBY), Sarr avait annoncé son retrait de la scène politique. Pourtant, quelques mois plus tard, l'ancien ministre a décidé de mobiliser ses troupes durant le week-end passé, une action qui n'a pas surpris les membres du parti Pastef. Assane Diop, un responsable de Pastef, qualifie le maire de Dagana de politicien imprécis.



« Nous voulons lui dire que c’est terminé car les populations ont décidé de lui tourner le dos », a souligné Assane Diop sur les ondes de la RFM. Cet avis est partagé par El Bachir Diagne, camarade de parti, qui affirme que Sarr, maire de Dagana depuis 1996, tente de préparer une éventuelle transhumance en multipliant les audiences. Les responsables de Pastef Dagana en ont profité pour prévenir leurs militants et sympathisants contre toute tentative de ralliement à leur cause.



« Nous voulons dire à Omar Sarr que nous n’avons pas peur de lui parce que nous avons appris à connaître l’homme. Parce que nous sommes avec lui depuis presque plus de vingt ans. Les populations de Dagana n’ont rien obtenu en termes d’investissement. Donc, s’il revient aujourd’hui pour continuer sa politique de manipulation et de tromperie, nous lui disons d’arrêter », a déclaré Assane Diop.



Les militants de Pastef, sous la bannière dirigée par Ousmane Sonko, tentent d'attirer l'attention des jeunes pour qu'ils ne cèdent pas à la « manipulation ». Ils ont également interpellé la coalition Diomaye Président, actuellement au pouvoir, pour qu'elle soutienne les jeunes de Dagana, notamment les membres du JPS (Jeunes Patriotes du Sénégal), section Dagana, afin de contrer les manœuvres du maire Omar Sarr.

