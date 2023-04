Transparence dans les industries extractives: Dakar accueille la 9ème Conférence mondiale de l’Itie en juin Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal va accueillir, du 13 au 14 juin prochain, la 9ème Conférence mondiale de l'Itie sur le thème : la transparence en transition. Le choix du Conseil d'administration de l'Itie internationale d'organiser cette édition au Sénégal, une première en terre africaine, est loin d'être fortuit. La prochaine édition de la Conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) aura pour cadre le Sénégal. Ce sera du 13 au 14 juin 2023, à Diamniadio. Jusqu'ici, les huit éditions précédentes s'étaient tenues soit en Europe, soit en Amérique du Sud ou en Océanie. La rencontre de Dakar sera donc une première en terre africaine et portera sur le thème : « La transparence en transition ». Le choix du Sénégal par le Conseil d'administration de l'Itie internationale pour abriter cet évènement où sont attendus plus de 1000 participants n'est pas anodin. Il sonne, en effet, comme une récompense des efforts fournis en matière de mise en œuvre de la Norme Itie. Le symbole est d'autant plus accentué que l'édition de Dakar coïncide avec le 20e anniversaire de la création de l'Itie et la 10e année de l'adhésion du Sénégal à cette norme. « Les bons résultats enregistrés par le Sénégal ont motivé le Conseil d'administration de l'Itie internationale à choisir notre pays », s'est d'ailleurs enthousiasmée la Présidente du Comité national Itie Sénégal Awa Marie Coll Seck. Elle rencontrait, mardi soir, la presse pour expliquer les enjeux de cette conférence mondiale. Depuis son adhésion à cette norme, de par le fort engagement noté au plus haut niveau, le Sénégal a obtenu un score global « très élevé » en matière de mise en œuvre de la Norme Itie, à l'occasion de la seconde évaluation (Revalidation) du pays, menée par le Secrétariat international de l'Itie, confirmant les résultats déjà élogieux de la 1ère validation. Par ailleurs, le Sénégal truste les premiers rangs au niveau mondial (4e mondial en 2018) et demeure une référence en la matière en Afrique (1er). « Le Sénégal est devenu un modèle reconnu, avec une approche diligente et innovante articulée autour des priorités nationales. Le fonctionnement de son groupe multipartite ainsi que les réformes entreprises au cours de ces dernières années dans le secteur extractif (code pétrolier, code minier, loi sur le contenu local…) ont également participé à asseoir sa bonne réputation », a ajouté Awa Marie Coll Seck. Au-delà de la reconnaissance du leadership du Sénégal, cette conférence sera le prétexte de revisiter 20 ans de mise en œuvre de la Norme Itie et de dégager de nouvelles perspectives. « Il s'agira de dresser un bilan des progrès réalisés dans la publication et l'utilisation de données. La conférence célébrera aussi les réalisations en matière de transparence des ressources naturelles et de dialogue multipartite, tout en se tournant vers l'avenir pour réfléchir à la manière dont l'Itie devrait s'adapter face à l'évolution du paysage énergétique et à la demande croissante en faveur d'un secteur des ressources ouvert et redevable », a précisé Gnagna Diène Diassé, président du Comité de pilotage de la Conférence. Elhadji Ibrahima THIAM



Source : https://lesoleil.sn/transparence-dans-les-industri...

