Transport : A Ziguinchor, les chauffeurs listent les obstacles et lancent un appel aux autorités Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 20:18 | | 0 commentaire(s)| Mauvais état d'une partie de la route, beaucoup de montages, la somme qu'ils payent à la traversée du pont de Farafegny, et surtout l'interdiction des véhicules de transport de circuler entre 00h et 5h, ils exposent leurs doléances. La visite sur place de nos reporters a permis en quelques sortes aux chauffeurs d'exprimer leur maux.

Ils lancent un appel au nouveau gouvernement pour un mieux être dans leur secteur..

Nous les écoutons..





