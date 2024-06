Transport Dakar-Ziguinchor: la flambée des prix à l’approche de la tabaski inquiète les ziguinchorois

Le billet qui se payait en temps normal à 8000Fcfa pour les mini-bus et à 9500f ou 10 000F pour les véhicules de sept places, varient actuellement entre 15 000F et 30 000F pour rallier la capitale du sud.



Une situation qui intrigue les Ziguinchorois et environs qui doivent regagner leurs localités respectives pour passer la fête en famille.



Ils demandent ainsi l'intervention des autorités pour remettre de l'ordre dans cette bamboula de la route à l'approche des fêtes notamment religieuses.