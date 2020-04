Transport des vivres de la Force covid-19 : l'attribution du marché à l’entreprise du député Diop Sy est illégale (constitutionnaliste) Décidément la polémique s’est installée à propos du transport de 140 000 tonnes de denrées alimentaires dans les régions dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à travers la Force covid-19. Et pour cause, après les informations qui ont circulé, faisant état d’un montant de 6 milliards FCFA qui auraient été dépensés et le démenti du ministre Mansour Faye, c’est l’attribution du marché à l’entreprise du député Diop Sy (UDE) qui fait débat.

En effet, selon le constitutionaliste Ngouba Mboup, l’octroi de ce marché au député est illégal selon le code électoral et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. S’exprimant sur la Rfm, il a soutenu que la fonction de député et de chef d’entreprise sont incompatibles. Evoquant les articles L0164 et l’article 133 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Ngouda Mboup estime que le député Demba Diop Sy devait avoir l’autorisation de l’Assemblée nationale pour bénéficier d’un tel marché. « Selon le code électoral, il devait demander cette autorisation », a-t-il dit. De la même manière, ceux qui lui octroyé le marché devaient s’en référer à l’Assemblée nationale, a-t-il ajouté. selon lui, le député, encourt la perte de son mandat dans ce cas de figure.

