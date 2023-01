Transportés par vol spécial: Des rappeurs sénégalais recus à la présidence du Cap-Vert

Le rap sénégalais semble être dans une pente raide. Une lueur de clash se dessine dans l’air. Et pour cause, le groupuscule de rappeurs old-school et une frange de la nouvelle génération reçus récemment au Palais, se trouvent depuis hier au Cap – Vert. Ils ont quitté le pays par un vol privé à…l’aéroport Léopold Sédar Senghor. On pourrait penser qu’il se trame quelque chose.



Pointés du doigt par un public hostile à leur démarche, ces rappeurs ont décollé du tarmac de l’ancien Aéroport Léopold Sédar Senghor pour le Cap - Vert. Bien avant leur départ, ils se trouvaient dans une résidence pour le tournage d’un son avec toujours les promoteurs du «Taaral Hip-hop». « Ils sont partis pour enregistrer un son », confirme notre source.



Certains rappeurs laissés en rade refusent de rejoindre ce groupe de rappeurs qui ne sont plus considérés comme étant des « reals ». Mais, la bonne crème du Rap, loin d’être constituée d’opportunistes disposés à troquer leurs convictions, est en train d’observer de loin la suite des événements.