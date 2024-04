Transports aérien: El Malick Ndiaye trace son plan de vol

El Malick Ndiaye a pris, hier, les commandes des transports aériens. Lors de la cérémonie de passation de service, le successeur de Antoine Mbengue s’est engagé à «impulser les changements ou améliorations nécessaires après une évaluation minutieuse de la situation actuelle du secteur».



Avant de lever un coin du voile sur sa méthode de travail qui reposera sur «une approche dynamique et collaborative, valorisant l’expertise locale et favorisant le dialogue permanent avec les travailleurs et les partenaires sociaux».



Il promet d’être «un manager de qualité, un ministre innovant, incarnant les principes du JubJubal-Jubbanti», prônés par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Antoine Mbengue a listé quelques réalisations du Président Macky Sall dans le secteur du transport aérien avec le renforcement du modèle hub de la compagnie Air Sénégal et des perspectives, rapporte Bes Bi.